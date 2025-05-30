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        TKDK Sivas İl Koordinatörlüğünden 18 projeye 220 milyon destek

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, 18 projeye 220 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:24
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        TKDK Sivas İl Koordinatörlüğünden 18 projeye 220 milyon destek
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, 18 projeye 220 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.

        Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Aralık 2024'te IPARD III Programı kapsamında üçüncü başvuru çağrı ilanının yayımlandığını hatırlattı.

        Bu çağrı kapsamında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanında besicilik ve süt üretimine yönelik proje başvuruları alındığını vurgulayan Genç, başvuru sahipleri tarafından yoğun ilgi gösterilen sürecin, belirlenen takvim çerçevesinde başarıyla tamamlandığını ifade etti.

        İlde sunulan projelerden 18'inin teknik ve idari değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak destek almaya hak kazandığını aktaran Genç, "Bu rakam Sivas'ın kırsal kalkınmadaki güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koymuş, ilimizi Türkiye genelinde öne çıkan illerden biri haline getirmiştir." ifadesini kullandı.

        Genç, desteklenmeye hak kazanan 18 projenin yatırım tutarının yaklaşık 220 milyon lira olduğunu belirterek, bu projelere sağlanacak hibe desteğinin ise yaklaşık 149 milyon lira olarak belirlendiğini aktardı.

        Projelerin hayırlı olmasını temenni eden Genç, şunları kaydetti:

        "Sivas’ta kırsal kalkınma ve hayvancılığın gelişimi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Bu başarıda en büyük pay, üretime inanan, projeye emek harcayan girişimcilerimize aittir. 220 milyon liralık yatırım, Sivas’ta sadece ekonomik bir büyüklük değil, aynı zamanda üretimin, istihdamın ve kırsalda yaşamın güçlenmesi anlamına gelmektedir. Hibe desteği olarak sağladığımız yaklaşık 149 milyon lira ile bu projelerin hayata geçmesini sağlayacağız. Tüm yatırımcılarımızı tebrik ediyor, süreci başarıyla tamamlayan herkese teşekkür ediyorum. TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü olarak, üretmek isteyen tüm vatandaşlarımıza kapılarımızın açık olduğunu ve önümüzdeki çağrı dönemleri için de her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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