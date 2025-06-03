Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik mezuniyet töreni düzenlendi

Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, ilçe protokolü ve vatandaş katıldı.

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