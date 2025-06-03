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        Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik mezuniyet töreni düzenlendi

        Sivas'ta Gemerek Gemerek Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi,

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:07
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        Gemerek'te 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine yönelik mezuniyet töreni düzenlendi
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        Sivas'ta Gemerek Gemerek Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi,

        Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Dağıstan Çağıran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, ilçe protokolü ve vatandaş katıldı.

        Minik öğrencilerin sergilediği gösteriler ile Kur’an-ı Kerim tilavetleri, katılımcılardan beğeni topladı.

        Programın sonunda Koca ve protokol üyeleri, öğrencilere belgelerini verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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