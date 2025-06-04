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        Ulaş'ta Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı

        Ulaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketleri denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:18
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        Ulaş'ta Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı
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        Ulaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketleri denetledi.

        Marketlerde denetim yapan ekipler, gıdaların son kullanma tarihlerini ve ambalajları kontrol etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi gıda güvenirliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunması amacıyla marketlerde denetim yaptıklarını söyledi.

        Bayramın gelmesiyle birlikte halkın sağlığını riske sokacak gıdaların titizlikle denetlendiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

        "Şeker satışı yapan işletmeler ile kıyma çekimi yapan şarküteri ve kasaplarda kontrollere devam ediyoruz. Bu kapsamda gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görevler düşüyor. Tüketicilerimizin de aldıkları ürünlerde seçici olmaları, gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılanları almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir."

        Doğan, tüketicilerin aldıkları gıdalarda bir sıkıntıyla karşılaşmaları durumunda ise müdürlüğe başvurabileceklerini belirtti.

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