Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde yaşayan 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal'a 10 gün önce kene yapıştı.

        Ağcabal, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Durumu ağırlaşan Ağcabal, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ağcabal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta cezaevinden tahliyeler başladı
        Sivas'ta cezaevinden tahliyeler başladı
        2 kardeşi evlerinde boğazlarını keserek öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmı...
        2 kardeşi evlerinde boğazlarını keserek öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmı...
        Koltuk altına yapışan kene nedeniyle hayatını kaybetti
        Koltuk altına yapışan kene nedeniyle hayatını kaybetti
        Sivas'ta iki kardeşi öldüren şüpheli hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
        Sivas'ta iki kardeşi öldüren şüpheli hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
        Sivas'ta sokak hayvanları, üniversite iş birliğiyle kısırlaştırılıyor
        Sivas'ta sokak hayvanları, üniversite iş birliğiyle kısırlaştırılıyor
        Sivas'ta "Reflektör tak, bir ışık ol görünür ol" projesi kapsamında reflekt...
        Sivas'ta "Reflektör tak, bir ışık ol görünür ol" projesi kapsamında reflekt...