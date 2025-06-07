Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Koyulhisar ilçesinde önceki gün KKKA nedeniyle yaşamını yitiren 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal'ın cenazesi de toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Durumu ağırlaşan Vural, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vural, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesine götürüldü.

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