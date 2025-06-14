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        Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği düzenledi

        Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi'nde yıl sonu etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:17
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        Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği düzenledi
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        Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi'nde yıl sonu etkinliği düzenledi.

        Okulda düzenlenen etkinliğe Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, birim amirleri, okul müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Hazırlanan sergiyi gezerek öğrencilerin eserlerini inceleyen Şimşek, sergiyle ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

        Şimşek ve eşi, müzik bölümü öğrencilerince gerçekleştirilen "2 Atölye Bir Ses" müzik dinletisi ve koro şarkılarını ilgiyle dinledi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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