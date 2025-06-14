Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği düzenledi

Şimşek ve eşi, müzik bölümü öğrencilerince gerçekleştirilen "2 Atölye Bir Ses" müzik dinletisi ve koro şarkılarını ilgiyle dinledi.​​​​​​​

Hazırlanan sergiyi gezerek öğrencilerin eserlerini inceleyen Şimşek, sergiyle ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Okulda düzenlenen etkinliğe Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, birim amirleri, okul müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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