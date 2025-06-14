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        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

        Ulaş İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 14.06.2025 - 14:09
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        Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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        Ulaş İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Esad Mücahit Eskimez'i ziyaret etti.

        Eskimez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 186. yıl dönümü kutladı.

        Jandarma Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını belirtenEskimez, "Jandarma, köklü geçmişi ve üstlendiği sorumluluklarla vatan savunmasında ve kamu düzeninin sağlanmasında kilit rol oynuyor." dedi.

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