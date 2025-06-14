Akıncılar'da YKS'ye girecek öğrenciler kahvaltıda buluştu

Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından ilçede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kahvaltı programı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltıya, Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkan Vekili Durali Üstün, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan AKHEV Başkanı Erol Akgül, "Bu yıl 5'incisi düzenlenen kahvaltı programına katılan mezun olan tüm öğrencilere sınav öncesi başarılar diliyorum. Vakfımız her koşulda onların yanlarındadır." dedi.

Eğitimin, toplumların geleceğini şekillendirmedeki rolüne dikkati çeken Kaymakamı Türkmen ise "Sizlerin azmi, ülkemizin yarınlarına umut olmaktadır. Devlet olarak bizler, sizlerin her zaman yanındayız. Bu buluşma öğrencilerimiz için hem moral hem de farkındalık oldu. Bu anlamlı organizasyonu düzenleyen AKHEV'e teşekkür ediyorum. Sınav sürecindeki tüm gençlerimize başarı, azim ve sağlık dolu bir yolculuk diliyorum." ifadelerini kullandı.