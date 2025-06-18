Şarkışla'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Fenalık geçiren ev sahibinin eşi Songül Yerli'ye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.