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        Şarkışla'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:24
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        Şarkışla'da bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yukarı Mahalle Şehit Aydın Çelik Sokak’ta, Aziz Yerli’ye ait müstakil evin çatısında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde hasar oluştu.

        Fenalık geçiren ev sahibinin eşi Songül Yerli'ye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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