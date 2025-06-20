Sivas'ta okullarda karne heyecanı yaşandı

Karne dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da katıldı.

Sohbet ettiği öğrencilere karnelerini veren Şimşek, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.