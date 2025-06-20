Gemerek MYO'da mezuniyet sevinci yaşandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Gemerek Meslek Yüksekokulunda (MYO) mezuniyet töreni düzenlendi.

Gemerek MYO Müdürü Prof. Dr. Selahattin Koç, Gemerek Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi sunan kurumlar olmadığını, aynı zamanda bireyleri topluma kazandıran, sosyal ve kültürel yönleri güçlendiren eğitim merkezleri olduğunu söyledi.

Koç, akademik kadroya ve öğrencilere emekleri, ailelere ise verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Daha sonra akademik başarılarıyla öne çıkan öğrencilere plaket verildi.

Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenen öğrenci şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen satranç, masa tenisi ve voleybol turnuvalarında dereceye giren öğrencilere de madalya ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının takdimi ve ardından gerçekleştirilen kep atma töreniyle sona erdi.

Törene, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Rektör Danışmanı ve Şarkışla Aşık Veysel MYO Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sait Bardakçı, İmranlı MYO Müdürü Doç. Dr. Seval Elden Ürgüp’ün yanı sıra ilçe protokolü, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.