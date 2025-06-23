Sivas'ta şarampole devrilen kepçenin operatörü öldü
Sivas'ta şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Sivas'ta şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Başıbüyük köyündeki bir taş ocağında E.D'nin (59) kullandığı kepçe şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
E.D'nin cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.