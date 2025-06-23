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        Sivas'ta şarampole devrilen kepçenin operatörü öldü

        Sivas'ta şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 23.06.2025 - 16:27
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        Sivas'ta şarampole devrilen kepçenin operatörü öldü
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        Sivas'ta şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Başıbüyük köyündeki bir taş ocağında E.D'nin (59) kullandığı kepçe şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        E.D'nin cenazesi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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