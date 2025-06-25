Her 100 kişiden 85'i kas tutulması şikayeti yaşıyor

Sivas Numune Hastanesi Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Özduran, toplumda her 100 kişiden 85'inin ömür boyu değerlendirmede en az bir kez kulunç veya kas tutulması şikayeti yaşadığını belirtti.

Özduran, yaptığı yazılı açıklamada, miyofasiyal ağrı sendromu ile ilgili bilgiler verdi.

Miyofasiyal ağrının halk arasında kulunç veya kas tutulması olarak bilindiğini aktaran Özduran, "Halk arasında kulunç veya kas tutulması olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu, kas, bağ ve tendonlarda ağrı, hassasiyet ve sertlikle karakterize bir durumdur. Kötü duruş postürü, stres, tekrarlayıcı hareketler neticesinde oluşmaktadır." ifadesini kullandı.

Özellikle boyun, omuz ve sırt bölgelerinde yoğunlaşan kronik ağrıların karakterize olduğunu vurgulayan Özduran, "Toplumda her 100 kişiden 85’inde ömür boyu değerlendirmede en az bir kez kulunç ve ya kas tutulması olduğu bildirilmektedir." açıklamasında bulundu.

Özduran, miyofasiyal ağrının tedavisiyle ilgili şunları kaydetti:

"Tedavi yaklaşımları ise ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç kullanımından çeşitli fiziksel modalitelere kadar uzanır. Bu yaklaşımlar germe ve postür egzersizleri, tens cihazları, şok dalga tedavisi (ESWT) ve masaj olarak sıralanabilir. Tedaviye dirençli olgularda kuru iğneleme ya da ağrılı kastaki gergin bant içerisine lokal anestezi enjeksiyonu girişimsel tedaviler başlığı altında sıralanabilir. Tüm tedaviler içerisinde stres yönetimi, uyku hijyenin sağlanması ve ev-işyerindeki vücut postürümüzü iyileştirici ergonomik düzenlemeler önemli rol oynamaktadır. Zira kasların fısıltısı olan kulunçları dinlemek ve yeniden doğrulmak, ağrıya geçit vermemenin anahtarıdır."