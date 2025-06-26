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        Sivas'ta Kevendüzü Sulaması 17 bin 670 dekar araziye can suyu olacak

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Divriği ilçesinde yapımı devam eden Kevendüzü Sulamasının tamamlanmasıyla 17 bin 670 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:24
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        Sivas'ta Kevendüzü Sulaması 17 bin 670 dekar araziye can suyu olacak
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Divriği ilçesinde yapımı devam eden Kevendüzü Sulamasının tamamlanmasıyla 17 bin 670 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulacağını bildirdi.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Divriği Kevendüzü Sulamasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi açısından oldukça önemli olduğunu ve projenin tamamlanmasıyla çiftçilerin modern borulu sistemle sulama imkanına kavuşacağını ifade etti.

        Projede toplamda 62 bin 632 metre boru hattı ve sanat yapılarının inşa edileceğini belirten Balta, şunları kaydetti:

        "İş kapsamında bir regülatör imalatı tamamlanmış olup, 26 bin 695 metre boru döşenmiştir. 17 bin 670 dekar araziye can suyu verecek Divriği Kevendüzü Sulaması bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla modern sulama ile tanışacak 17 bin 670 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek ve kazançları artacak. Sivaslı üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 162 milyon lira daha fazla kazanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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