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        Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:11
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        Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sivas'a ve Cumhuriyet'e İlk Adım Anıtı önünde düzenlenen törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, askeri erkan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Valilik, Tugay Komutanlığı ve belediye çelenklerinin sunumunun ardından Milli Mücadele'nin kahramanları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ardından şeref defterine yazdıklarını okuyan Vali Şimşek, şunları kaydetti:

        "1919 yılında, vatan işgal altındayken umutların zayıfladığı, milletin geleceğinin belirsizleştiği bir dönemde Anadolu'nun bağrına doğru çıktığınız yolculukta, Milli Mücadele'nin 'en emin şehri' olarak seçtiğiniz Sivas'a teşriflerinizin 106. yıl dönümünü büyük bir gurur, heyecan ve minnetle anıyoruz. İşgal altındaki yurdumuzu bağımsızlığa kavuşturmak amacıyla başlattığınız kutlu yürüyüş, milletimizin kaderini değiştirmiş, bu tarihi yürüyüşün en önemli kararları ise Sivas’ta alınmıştır. Vatanın dört bir yanından gelen cesur delegeler, burada bir araya gelerek Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış, milletimizin istiklaline ve istikbaline yön vermiştir. Bu şehirde yankılanan 'Ya istiklal ya ölüm’ haykırışı ise yalnızca bir direnişin değil, aynı zamanda yeni bir devletin doğuşunun müjdecisi olmuştur."

        Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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