Sivas'ta bir ev yandı
Sivas'ta müstakil bir ev yandı.
Sivas'ta müstakil bir ev yandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde O.K'ya ait müstakil evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.
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