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        Sivas'ta bir ev, ahır ve samanlık yandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ev, ahır ve samanlık yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 22:07 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:11
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        Sivas'ta bir ev, ahır ve samanlık yandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ev, ahır ve samanlık yandı.

        İlçeye bağlı Gökdere köyünde Mahmut Koçyiğit'e ait samanlıkta yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye Koyulhisar Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Samanlıkta başlayan yangın bitişikteki ahır ve eve sıçradı.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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