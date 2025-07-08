Ulaş Kaymakamı Eskimez, muhtarlarla bir araya geldi
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kaymakam Eskimez, muhtarlardan mahalle ve köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eskimez, ilçe ve köylerdeki sorunların giderilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda da muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.
Toplantıya, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.