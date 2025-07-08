Ulaş Kaymakamı Eskimez, muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıya, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Eskimez, ilçe ve köylerdeki sorunların giderilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda da muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

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