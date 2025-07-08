Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan tepki:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Ziya Erdal, veda mesajı yayımladı.

Ziya Erdal, mesajında, Sivasspor'da 15 yıl A takım, 2 yıl da genç takımda olmak üzere 17 yıl forma giydiğini hatırlattı.

Bu yolculukta birlikte yürüdüğü kulüp başkanlarına, yöneticilere, teknik direktörlere, teknik ekiplere, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve Sivasspor taraftarlarına teşekkür eden 37 yaşındaki futbolcu, "Bu uzun serüvene 4 kez UEFA Avrupa Kupası'na katılmanın gururunu, Türkiye Kupası şampiyonluğunu, TFF 1. Lig şampiyonluğunu ve PAF ligi şampiyonluğunu sığdırdım. Her anında bu formayı gururla, onurla taşıdım." ifadelerini kullandı.

Bu vedayı bir şekilde yapmak istediğini vurgulayan Ziya Erdal, "Bir alt lige düşmek içimi acıtıyor ama inanıyorum ki Sivasspor yeniden ayağa kalkacak ve Süper Lig'e dönecek. Çünkü bu takımın arkasında yıkılmaz bir şehir, vazgeçmeyen bir taraftarı var." değerlendirmesinde bulundu.