Sivas Numune Hastanesi'nde Periton Diyalizde Güncel Yaklaşımlar toplantısı yapıldı

Toplantıya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ferhan Candan ile Sivas Numune Hastanesi nefroloji, genel cerrahi ve çocuk nefroloji hekimleri katıldı.

Uygulamalı eğitim, ilgili hekimlerin katılımıyla interaktif bir şekilde yürütüldü.

Eğitim kapsamında, laparoskopik yöntemle açık cerrahiye gerek duyulmadan gerçekleştirilen kateter takma işlemi, teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniğinden Prof. Dr. Fatih Dede, Genel Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Tezcan Akın, Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Kliniğinden Doç. Dr. Hacı Hasan Yeter ve Sivas Numune Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Meryem Timuçin'in katılımıyla "laparoskopik yöntemle periton diyaliz kateteri takılması eğitimi" verildi.

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