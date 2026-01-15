Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        "Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu

        Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve adını sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan alan Altınkale'de, kar yağışı ve soğuk havanın ardından buz sarkıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 13:23 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:23
        Şehir merkezine 24 kilometre mesafede yer alan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı.

        Süs havuzlarındaki 48 derecelik jeotermal suyun buharının soğuk havayla birleşmesiyle Altınkale'de güzel görüntüler oluştu.

        Bölgede yer altındaki termal suyun borularla travertenlere ulaştırıldığı noktada oluşan buz sarkıtları dikkati çekti.

        Bu arada kentte aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

        Özellikle hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

