Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ambulans uçakla sevk edildiği Sivas'ta prematüre üçüz dünyaya getirdi

        SERHAT ZAFER - Iğdır'da yaşayan ve üçüz bekleyen Bilgihan Balta, ambulans uçakla sevk edildiği Sivas Numune Hastanesi'nde prematüre üçüz dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ambulans uçakla sevk edildiği Sivas'ta prematüre üçüz dünyaya getirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERHAT ZAFER - Iğdır'da yaşayan ve üçüz bekleyen Bilgihan Balta, ambulans uçakla sevk edildiği Sivas Numune Hastanesi'nde prematüre üçüz dünyaya getirdi.

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Söğütlü köyünde ikamet eden iki çocuk annesi 29 yaşındaki Bilgihan Balta'nın 12 Haziran'da doğum sancıları başlayınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve üçüz bebek bekleyen Balta, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

        Balta, 3 Temmuz'da hastanenin Kadın Doğum Polikliniğinde sezaryenle 3 erkek bebek dünyaya getirdi.

        Bilgihan ve Emin Balta çifti, prematüre doğan bebeklerinden birine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun ismini, diğerine yoğun bakımda bebeklerin takibini yapan doktor Coşkun Armağan'ın soyadını, üçüncüye ise Aras ismini koydu.

        - "Devletimize çok teşekkür ediyorum"

        Bilgihan Balta, AA muhabirine, ambulans uçakla Sivas'a sevk edilmesine ve Numune Hastanesi'nde doğum gerçekleştirmesine yardımcı olan Sağlık Bakanı Memişoğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çok mutlu olduğunu belirten Balta, "Bebeklerim prematüre olarak doğdu. Sağlık durumları takip ediliyor, inşallah iyi olurlar. Devletimize çok teşekkür ediyorum, Allah zeval vermesin." dedi.

        Baba Emin Balta ise eşinin doğum sancılarının başlaması üzerine ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürdüklerini anlattı.

        Hastanenin fiziki ortamının yetersiz kalması nedeniyle Sivas'a sevk edildiklerini ifade eden Balta, bu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        - "Çok mutlu oldum"

        Sivas Numune Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Coşkun Armağan da Iğdır'dan gelen ve 26 haftalık gebelikte üçüz bekleyen Bilgihan Balta'nın yaklaşık 3 hafta boyunca Kadın Doğum Polikliniğinde takip edildiğini söyledi.

        Bebeklerin 29 haftalık olduğunda ve ortalama 1000 grama ulaştığında doğumlarının gerçekleştirildiğini belirten Armağan, "Bebekleri sağlıklı bir şekilde ünitemize aldık. Hepsinin takibini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Soyadının bebeğe verilmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Armağan, "Ailemize teşekkür ettim ve çok mutlu oldum. Armağan, çok güzel bir isim. 3 bebek bence ailemize armağan oldu. 3 erkekle ileride biraz zorlanacaklar. İnşallah sağlıkla hepsini taburcu ederiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bunun adı işkence!
        Bunun adı işkence!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Bakan Fidan: Bu soykırım dursun
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Sosyal medyada kadın profiliyle tehdit operasyonu: 25 gözaltı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Sıcak hava uyarısı! Mevsim normalleri üzerinde
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Dışişleri'den Fransa'dan yapılan açıklamaya tepki
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu
        Trump'tan 14 ülkeye tarife mektubu

        Benzer Haberler

        Sivas Numune Hastanesinde kalp ritim bozukluklarında elektrofizyolojik işle...
        Sivas Numune Hastanesinde kalp ritim bozukluklarında elektrofizyolojik işle...
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Kayserili şehidin acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı
        Kayserili şehidin acı haberi Sivas'taki ailesine ulaştı
        Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Sivas'taki ailesine şehadet haberi verildi
        Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün Sivas'taki ailesine şehadet haberi verildi
        Zara'da içme suyu hattı yenileniyor
        Zara'da içme suyu hattı yenileniyor
        Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava ve sağanak etkili oluyor
        Eğriçimen Yaylası'nda soğuk hava ve sağanak etkili oluyor