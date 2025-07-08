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        Ziya Erdal, Sivasspor'a veda etti

        1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da 17 yıl forma giyen Ziya Erdal, takıma veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:30
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        Ziya Erdal, Sivasspor'a veda etti
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        1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'da 17 yıl forma giyen Ziya Erdal, takıma veda etti. Sivasspor'da 15 yıl A Takım, 2 yıl ise PAF takımında forma giyen futbolcu Ziya Erdal, kırmızı-beyazlı ekibe veda etti. Erdal yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "On beş yıl A Takım, iki yıl PAF Takım… Toplam on yedi yıl ekmeğini yediğim, formasını terlettiğim yuvama veda vakti…Bu uzun yolculukta birlikte yürüdüğüm kıymetli başkanlarıma, kulüp yöneticilerime, değerli hocalarıma ve teknik ekiplerine, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımda olan; yeri bende apayrı olan büyük Sivasspor taraftarına kalpten teşekkür ederim. Bu uzun serüvene; dört kez UEFA Avrupa Kupası’na katılmanın gururunu, bir Türkiye Kupası şampiyonluğunu, bir TFF 1. Lig şampiyonluğunu ve bir PAF Ligi şampiyonluğunu sığdırdım. Her anında bu formayı gururla, onurla taşıdım. Elbette gönül isterdi ki bu vedayı çok daha güzel bir tabloda yapayım. Bir alt lige düşmek içimi acıtıyor. Ama inanıyorum ki Sivasspor yeniden ayağa kalkacak ve Süper Lig’e dönecek. Çünkü bu takımın arkasında yıkılmaz bir şehir, vazgeçmeyen bir taraftarı var. Yiğidolar, Sivasspor’un gerçek gücü, tutkusu ve ruhu sizlersiniz. Her zorlu anda, her umut ışığında, sahadaki yorgun bedenleri yeniden ayağa kaldıran siz oldunuz. Sizler sadece bir taraftar topluluğu değil, bu büyük ailenin en güçlü direklerisiniz. Benim için en büyük zenginlik; geride kırık bir kalp bırakmadan, sevgiyle hatırlanmak… Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun. Sevginiz, dualarınız ve dostluğunuz hep kalbimde olacak. Bu kalp Sivasspor diye atmaya devam edecek. Sözlerime son verirken; adı "Vefa Sezonu" olan bir yılda, on yedi yıl boyunca bu arma için ter döken oyuncularına bir teşekkürü bile çok görüp, vefasızlık edenleri siz şanlı Yiğidoların takdirine bırakıyorum. Ancak sevdamız, sadakatimiz ve emeğimiz hiçbir zaman bir teşekkürle ölçülmedi, ölçülmeyecek de. Ben gönlümde her zaman Sivasspor’a ve bu güzel şehre bağlı kalacağım. Allah’a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla."

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