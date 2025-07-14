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        Sivas Valisi Şimşek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:42
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        Sivas Valisi Şimşek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, 15 Temmuz gecesi, devletin ve milletin onuruna, demokrasinin temel değerlerine yöneltilen bu karanlık saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletin sarsılmaz cesareti ve yüksek feraseti sayesinde bertaraf edildiğini belirtti.

        Birlik ve beraberliğe, milli iradeye ve kardeşliğe yönelik bu hain girişimin, milletin kararlı ve asil duruşu ile karşılık bulduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalacağını açık bir şekilde tüm dünyaya göstermiştir. Tarihi boyunca istiklaline ve hürriyetine kasteden hiçbir tehdide boyun eğmeyen aziz milletimiz, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda canından aziz bildiği vatanı uğruna destan yazmışsa, 15 Temmuz gecesi de aynı ruh ve inançla sokaklara dökülerek hain darbe girişimine geçit vermemiştir." ifadesini kullandı.

        Şimşek, şehitlerin aziz kanıyla, gazilerin onurlu mücadelesiyle yazılan bu destanın sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de teminatı olduğunu aktararak, mesajını şöyle sürdürdü:

        "Hiç şüphe yoktur ki Türk milleti bugün olduğu gibi yarın da bu hain teşebbüsü planlayanları ve onların iş birlikçilerini asla unutmayacak, her zaman olduğu gibi sadakat, samimiyet ve cesaretle milli değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasına ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden her türlü şer odağının, bu necip millet var oldukça daima başarısızlığa uğrayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan aziz milletimize, özellikle de bu onurlu duruşun en güçlü örneklerinden birini sergileyen kıymetli Sivaslı hemşehrilerime en derin saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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