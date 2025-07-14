Sivas Valisi Şimşek'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, 15 Temmuz gecesi, devletin ve milletin onuruna, demokrasinin temel değerlerine yöneltilen bu karanlık saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletin sarsılmaz cesareti ve yüksek feraseti sayesinde bertaraf edildiğini belirtti.

Birlik ve beraberliğe, milli iradeye ve kardeşliğe yönelik bu hain girişimin, milletin kararlı ve asil duruşu ile karşılık bulduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalacağını açık bir şekilde tüm dünyaya göstermiştir. Tarihi boyunca istiklaline ve hürriyetine kasteden hiçbir tehdide boyun eğmeyen aziz milletimiz, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda canından aziz bildiği vatanı uğruna destan yazmışsa, 15 Temmuz gecesi de aynı ruh ve inançla sokaklara dökülerek hain darbe girişimine geçit vermemiştir." ifadesini kullandı.

Şimşek, şehitlerin aziz kanıyla, gazilerin onurlu mücadelesiyle yazılan bu destanın sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin de teminatı olduğunu aktararak, mesajını şöyle sürdürdü: