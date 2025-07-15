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        İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

        Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 23:57 Güncelleme: 15.07.2025 - 23:57
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        İç Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
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        Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Kayseri'de Kartal Şehitliği'nde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, il protokolüyle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüşe, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Akar, 9 yıl önce olduğu gibi aynı heyecan ve hassasiyetle hain darbe girişimini lanetlemek ve bunların akamete uğratıldığını tüm dünyaya göstermek için bir ve beraber olduklarını söyledi.

        Akar, 252 şehidi rahmetle andıklarını belirterek, "Bunun yanı sıra 2 bin 740 yaralımız var. Onlardan hayatta olanlara acil şifalar diliyorum, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugünlere gelmemizde gözlerini kırpmadan vatan, millet ve bayrak diyerek canlarını ortaya atıp hain darbe girişiminin akamete uğramasını sağladılar. Onların başımızın tacı olduğunu ve onlara daima minnet duymamız gerektiğini hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

        Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşasının izlenmesiyle sona erdi.

        - Sivas

        Sivas'ta ellerinde Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, İnönü Bulvarı'ndan törenin yapılacağı Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine yürüdü.

        Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Genç Toy ve Hakan Aksu, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Yozgat

        Yozgat'ta Polis Meslek Eğitim Merkezi Bando Takım eşliğinde otogardan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, katılımlarından dolayı Yozgat halkına teşekkür etti.

        Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na doğru mazlumun, masumun ve garibin gözünde cesaret ışığı olarak yol yürümeye devam ediyoruz." dedi.

        Katılımcılar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

        İl Müftülüğü korosu tarafından ilahilerin seslendirildiği programa, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Sorgun ilçesinde de Salih Paşa Camisi önünden başlayan gençlik yürüyüşünün ardından Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

        Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı.

        Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, Fevzi Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarı, Nur Geçit ve Hürriyet Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

        Meydanda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

        Programda konuşan Vali Makas, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta, doğu ve güney doğuda başaramayanların, başaramadıklarını 15 Temmuz'da başarmaya çalıştıklarını söyledi.

        Belediye Başkanı Önal'ın konuşmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, çeşitli gösteri ve etkinlikler düzenlendi.

        Kırıkkale Belediyesi de programa katılanlara ikramda bulundu.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de, Vali Murat Sefa Demiryürek, il protokolü ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Valilik önünden Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

        Meydandaki etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Vali Demiryürek, törende yaptığı konuşmada, "Hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Aradan geçen yıllar, o gece yazılan destanı unutturmamış, bilakis milletimizin cesaretini, kararlılığını ve vatanına olan bağlılığını her geçen gün daha da güçlendirmiştir." ifadesini kullandı.

        "15 Temmuz Darbe Girişimi" konulu kısa film gösteriminin ardından katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını izledi.

        Sancak Koşusu'nun ardından sporcular bayrak teslimi yaptı ve turnuvalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Müzik ve şiir dinletisinin ardından halk oyunları gösterisinin sergilendiği programda, 2016'dan bu yana Kırşehir'de 15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili hazırlanan slayt izlenildi.

        - Nevşehir

        Nevşehir'de Borsa Kavşağı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, atlılar eşliğinde Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

        Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve Belediye Başkanı Rasim Arı konuşma yaptı.

        Öğrencilerin şiir okuduğu programda, düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Etkinlik alanında kentteki sivil toplum kuruluşlarınca kurulan stantlarda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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