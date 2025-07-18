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        Şarkışla'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:00 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:00
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        Şarkışla'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        A.Ş. (19) yönetimindeki 58 HA 292 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye (22) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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