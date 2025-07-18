Şarkışla'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
A.Ş. (19) yönetimindeki 58 HA 292 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye (22) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Y, tedavi altına alındı.
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