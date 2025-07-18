Sivas'ta trafik kazasında yaralanan eski Vali Karaömeroğlu, hastanede hayatını kaybetti

Karaömeroğlu yönetimindeki 55 HN 055 plakalı otomobil, önceki gün Y.S. idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobille çarpışmış, kazada yaralanan eski Bitlis Valisi Karaömeroğlu ile eşi Filiz, oğlu Metehan Karaömeroğlu ve sürücü Y.S. kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Sivas-Malatya kara yolunun Halep köprüsü mevkisinde önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.