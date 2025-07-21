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        Sivas'taki otobüs kazasında yaralanan 40 kişiden 20'si taburcu edildi

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu yaralanan 40 kişiden 20'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:39 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:39
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        Sivas'taki otobüs kazasında yaralanan 40 kişiden 20'si taburcu edildi
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu yaralanan 40 kişiden 20'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

        Kazanın ardından Sivas'taki hastanelere kaldırılan 19 yaralı ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 1 yaralının tedavisi tamamlandı.

        Yaralılardan 12'sinin tedavisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 6'sının Sivas Numune Hastanesi'nde, 2'sinin ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

        Kazada hayatını kaybeden Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22), Muhteber Duran (54) ve Yusuf Tanrıkulu'nun (21) cenazeleri ise İmranlı Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü O.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, dün, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarpmış, kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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