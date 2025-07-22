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        Gemerek'te buğday hasadı başladı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde buğday hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:46
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        Gemerek'te buğday hasadı başladı
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde buğday hasadı başladı.

        Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten ve ilçe protokolü hasat programında çiftçilerle bir araya geldi.

        Çiftçilere bereketli bir hasat sezonu temenni eden ve tarımsal üretimin ülke ekonomisi için önemine vurgu yapan Koca, "Çiftçilerimizin emeği ve alın teri sofralarımıza bereket olarak yansıyor. Tüm üreticilerimize bol kazançlı ve hayırlı bir sezon diliyorum." dedi.

        Koca ve Çelikten daha sonra çiftçilerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

        Kaymakam Koca daha sonra biçerdöver ile hasat yaptı.

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