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        4 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü gözaltında

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin öldüğü kazada tedavisi tamamlanan şoför Okan Kaya, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:22 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:22
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        4 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü gözaltında
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        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişinin öldüğü kazada tedavisi tamamlanan şoför Okan Kaya, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden Okan Kaya yönetimindeki 34 CZH 636 plakalı yolcu otobüsü, sağanak nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolcuların iddiasına göre viraja hızlı girdiği öne sürülen otobüs, yolun sağındaki dağın yamacına çarptıktan sonra savruldu. Kaza sırasında yolcuların bir kısmı devrilen otobüsün camlarından dışarı fırladı. Kazada Yusuf Tanrıkulu (21), Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22) ve Muteber Duran (54) yaşamını yitirdi, toplam 40 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılar, Sivas ve Erzincan'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        YARALILARDAN 20'Sİ TABURCU OLDU

        Yaralılardan 20'sinin tedavileri Sivas ve Erzincan'daki hastanelerde devam ediyor. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. 20 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Okan Kaya da tedavisi sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Diğer yandan takoğraf incelemesinde; otobüsün ortalama hızının 90 kilometre civarında olduğu belirlendi. Cenazeler ise İmranlı Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin defin için Ağrı'ya götürüldüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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