Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı, 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 23:25 Güncelleme: 20.07.2025 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı, 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün dağın yamacına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

        Ağrı'dan İzmir'e giden O.K. idaresindeki 34 CZH 636 plakalı, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada Selime Bazan (54), Gülay Aydın (22), Muhteber Duran (54) olay yerinde, Yusuf Tanrıkulu (21) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulans helikopter ve ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya’da alevler kontrolden çıktı!
        Sakarya’da alevler kontrolden çıktı!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 40 yaralı (3)
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 40 yaralı (3)
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 33 yaralı (2)
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 33 yaralı (2)
        GÜNCELLEME 2- Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı, 4 kişi öldü, 33...
        GÜNCELLEME 2- Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı, 4 kişi öldü, 33...
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 24 yaralı
        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 24 yaralı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı, 3 kişi öldü, 24...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı, 3 kişi öldü, 24...
        Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Sivas'ta yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı