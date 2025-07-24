Sivas Belediye Başkanı Uzun, gazetecilerle bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Uzun, programda yaptığı konuşmada, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, basın mensuplarına fedakarca yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Gazetecilerin toplumumun gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu dile getiren Uzun, "Şehrimizin gelişiminde, sorunlarının dile getirilmesinde ve ortak aklın oluşmasında çok önemli bir rol üstleniyorsunuz. Sizlerin emekleri bizim için çok kıymetli." dedi.

Gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanan Basın Parkı Projesi hakkında da bilgi veren Uzun, şunları kaydetti:

"Görevi başındayken şehit olan veya ebediyete irtihal etmiş Sivaslı basın mensuplarının isimleri bu parkta yaşayacak. Parkta, basın emekçilerinin hatıralarını yaşatacak özel anıt köşeleri, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yer alacak. Bu şehirde basına gönül vermiş, değerli kalemleriyle toplumu aydınlatmış, zor şartlarda dahi mesleğini onurla sürdürmüş pek çok gazetecimiz var. Onların anısını ve emeklerini unutturmamak adına böyle bir parkı hayata geçireceğiz."