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        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki kadın öldü

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 22:14 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:14
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        Sivas'ta yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki kadın öldü
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 74 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

        A.E. yönetimindeki 34 ARS 574 plakalı yolcu otobüsü Şeyhler Mahallesi Üçyol mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhlise Aloğlu'na çarptı.

        Kaza yerinde hayatını kaybeden Aloğlu'nun cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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