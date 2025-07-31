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        Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:12 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:24
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        Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından koordinasyon ve atletizm odaklı çalışmalar gerçekleştiren kırmızı beyazlı ekip, idmanı kuvvet çalışmasıyla tamamladı.

        Sivasspor, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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