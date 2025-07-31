Akıncılar'da hasat sırasında tarlada yaralı leylek bulundu

Yazgan yaralı leyleği alarak Akıncılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürdü. Burada görevli veteriner hekimler tarafından teslim alınan leyleğin tedavisine başlandı.

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