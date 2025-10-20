Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde ilk ders "Gazze" teması ile yapıldı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı'nın ilk dersi "Gazze" temalı olarak verildi.

        Giriş: 20.10.2025 - 21:35 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:35
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde ilk ders "Gazze" teması ile yapıldı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 2025-2026 Akademik Yılı'nın ilk dersi "Gazze" temalı olarak verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Gazze'de yaşananların sadece bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak vicdanında derin izler bıraktığını belirtti.

        Savaşın, yıkımın ve adaletsizliğin çarpıcı sembollerinden biri haline gelen Gazze'de yaşanan her dramın, insanlığın ortak vicdanında derin izler bıraktığını vurgulayan Şengönül, "Türkiye olarak bizler özellikle de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ilk günden itibaren bu büyük insanlık sınavı karşısında, aktif ve kararlı bir duruş sergilemekteyiz. Ülkemizin bu kararlı tavrı, sadece siyasi bir tutum değil, aynı zamanda insan haklarına ve evrensel değerlere olan bağlılığımızın da bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden itibaren Gazze'de yaşanan soykırımın son bulması, sivillerin korunması ve kalıcı bir barışın tesisi için uluslararası topluma sürekli çağrıda bulunduğunu aktaran Şengönül, şunları kaydetti:

        "Diplomasi, insani yardım ve aktif arabuluculuk yoluyla kalıcı bir çözümün zemininin hazırlanması için yoğun bir mesai yürütmüştür. Bu çabalar, uluslararası toplumun sessizliğine karşı vicdanın sesi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu insani ve ilkeli duruşu, yalnızca ülkemiz adına değil, tüm mazlum coğrafyalar adına kıymetlidir. Gazze'de bir çocuğun sessiz bakışı, bir annenin umutsuz duası, bir halkın harabeye dönmüş yaşamı hepimize hem büyük bir acı hem de güçlü bir sorumluluk yüklemektedir. Bu noktada, yaşananları anlamaya çalışmak, onlara karşı duyarlılık göstermek ve bu gerçekliği akademik alanda görünür kılmak da bizlerin görev ve sorumluluğudur."

        Öğretim Görevlisi Sefa Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Fatih Ertugay, Doç. Dr. Mustafa Sefa Çakar, Doktor Öğretim Üyesi Mevlüt Dede ve Öğretim Görevlisi Dr. Adem Ayık konuşma yaptı.

