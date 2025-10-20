Habertürk
Habertürk
        Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi ameliyat edildi

        Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi ameliyat edildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 21:48 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:48
        Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi ameliyat edildi
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ameliyat edildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uğur Çiftçi, Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından artroskopik menisektomi operasyonunu başarıyla geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam edecektir. Geçmiş olsun kaptan." ifadesine yer verildi.

        Takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin ligin 9. haftasında oynanan Serikspor maçında sakatlandığı açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

