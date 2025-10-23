Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 23.10.2025 - 18:54 Güncelleme: 23.10.2025 - 18:54
        Sivasspor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, duran top organizasyonlarıyla idmanı tamamladı.

        Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

