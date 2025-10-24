Sivas'ta firari hükümlü gizlendiği asansör makine dairesinde yakalandı

Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 5 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş'yi, asansör makine dairesinin gizli bölmesinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

