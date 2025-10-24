Sivas'ta şehit babasıyla tartışan halk otobüsü şoförü gözaltına alındı

Sivas'ta toplu taşıma aracında şehit babasıyla tartışan ve hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındı.

Kentte hizmet veren bir özel halk otobüsünde şehit babası Kaya Duran Kıraç ile tartışan halk otobüsü şoförü M.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde şehit babası Kıraç ile tartışan şoför M.B, görevinden süresiz uzaklaştırılmış, halk otobüsü 3 ay süreyle toplu taşımadan men edilmiş, sahibine ise en üst seviyeden para cezası uygulanmıştı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ve şehit babası Kıraç, M.B. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.