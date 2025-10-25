Sivas'ta kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 1 şüpheli tutuklandı

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 22 sahte ata altını ve 2 gremse altını​​​​​​​ ele geçirildi

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli H.E. ile beraberindeki S.E. ve H.B'yi gözaltına aldı.

İlçe merkezindeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelen H.E. iş yeri sahibine altın satmak istedi. Kuyumcu, sahte olduğunu anladığı altını almayarak durumu polise bildirdi.

