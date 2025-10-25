Sivas'ta kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 1 şüpheli tutuklandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kuyumcuyu sahte altın satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe merkezindeki bir kuyumcuya müşteri gibi gelen H.E. iş yeri sahibine altın satmak istedi. Kuyumcu, sahte olduğunu anladığı altını almayarak durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli H.E. ile beraberindeki S.E. ve H.B'yi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 22 sahte ata altını ve 2 gremse altını ele geçirildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
