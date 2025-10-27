Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 29 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde üniversite öğrencilerinden oluşan 83 kişilik gönüllü grup, 29 bin fidanı toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:33 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 29 bin fidan toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde üniversite öğrencilerinden oluşan 83 kişilik gönüllü grup, 29 bin fidanı toprakla buluşturdu.

        Gönüllüler, Zara Cumhuriyet Ormanı bünyesinde kurulan hatıra ormanına 4 bin ahlat, 6 bin mahlep, 6 bin badem, 5 bin iğde, 500 alıç, 7 bin 500 sarı çam ve kara çam olmak üzere 29 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, fidan dikme programında yaptığı konuşmada, 4 yıl önce üç arkadaş arasında oluşturdukları platformun kısa sürede büyüyerek dernekleştiğini ifade etti.

        Oluşturdukları ormanda bu zamana kadar yaklaşık 140 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Sümbüloğlu, "300 üyeye ulaştığımız derneğimizle ilçemizin ekosistemine sahip çıkmak, börtü böceğini, doğal hayatını korumak, sokak hayvanlarının zorlu hayat mücadelesine destek vermek, çevremizi temiz tutmak, yollarımızı, sokak ve meydanlarımızı temiz tutup, gerekirse çöplerini toplamak misyonunu üstlendik." dedi.

        Zara Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu da fidan dikimine gönüllü gençlerle destek olduklarını belirtti.

        Kuzu, etkinliğe katılan gönüllülere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından hatıra ormanlarına fidan dikilerek can suyu verildi.

        Fidan dikim töreninin ardından Belediye Kültür Merkezi'nde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Halil Söyler Korosu tarafından Türk Halk Müziği konser programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        İkinci elde 174 milyon lira ceza
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!
        Kartalkaya kâbusunda 3.duruşma başladı!

        Benzer Haberler

        Koyulhisar'da sonbahar güzelliği yaşanıyor
        Koyulhisar'da sonbahar güzelliği yaşanıyor
        TIR'ın saman balyası yüklü dorsesi yandı
        TIR'ın saman balyası yüklü dorsesi yandı
        Sivas'ta saman yüklü tır yandı
        Sivas'ta saman yüklü tır yandı
        Sivas'ta yaralı şahin tedaviye alındı
        Sivas'ta yaralı şahin tedaviye alındı
        Sivasspor kupa maçına hazır
        Sivasspor kupa maçına hazır
        Sivasspor'da Kepezspor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Kepezspor maçının hazırlıkları başladı