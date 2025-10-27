Sivas'ta 29 bin fidan toprakla buluşturuldu

Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Zara Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde üniversite öğrencilerinden oluşan 83 kişilik gönüllü grup, 29 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Gönüllüler, Zara Cumhuriyet Ormanı bünyesinde kurulan hatıra ormanına 4 bin ahlat, 6 bin mahlep, 6 bin badem, 5 bin iğde, 500 alıç, 7 bin 500 sarı çam ve kara çam olmak üzere 29 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, fidan dikme programında yaptığı konuşmada, 4 yıl önce üç arkadaş arasında oluşturdukları platformun kısa sürede büyüyerek dernekleştiğini ifade etti.

Oluşturdukları ormanda bu zamana kadar yaklaşık 140 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Sümbüloğlu, "300 üyeye ulaştığımız derneğimizle ilçemizin ekosistemine sahip çıkmak, börtü böceğini, doğal hayatını korumak, sokak hayvanlarının zorlu hayat mücadelesine destek vermek, çevremizi temiz tutmak, yollarımızı, sokak ve meydanlarımızı temiz tutup, gerekirse çöplerini toplamak misyonunu üstlendik." dedi.