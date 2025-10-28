Habertürk
Habertürk
        Sivas Haberleri

        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:10 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:10
        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi gözaltına aldı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

