Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi gözaltına aldı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
