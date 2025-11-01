Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 20:57 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:57
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:BGGrup 4 Eylül Stadyumu

        Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Kürşathan Akın, Furkan Ulu

        Serikspor: Erten Ersu, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Burak Asan (Dk. 20 Marcos Silva), Selim Dilli (Dk. 66 Sadygov), Emrecan Terzi, Erhan Çelenk (Dk. 76 Kerem Şen), Amaral (Dk. 66 Gökhan Karadeniz), Gökhan Altıparmak (Dk. 66 Şahverdi Çetin)

        Adana Demirspor: Murat Eser, Kadir Karayiğit (Dk. 73 Enes Demirtaş), Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız (Dk. 66 Osman Kaynak), Caner Kaban, Sefa Gülay (Dk. 76 Barış Timur), Mert Menemencioğlu (Dk. 66 Kayra Saygan), Kürşat Türkeş Küçük, Salih Kavrazlı, Ahmet Bolat (Dk. 46 Ahmet Yılmaz)

        Goller: Dk. 12 ve 56 Amaral, Dk. 28 Gökhan Altıparmak, Dk. 83 Emrecan Terzi (Serikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 34 Caner Kaban, Dk. 54 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor)

        Kırmızı kart: Dk. 33 Ali Fidan (Adana Demirspor)

        SİVAS

