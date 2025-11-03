Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da üniversite öğrencileri için kış bahçesi açıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri için inşa edilen kış bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zara'da üniversite öğrencileri için kış bahçesi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri için inşa edilen kış bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Zara Kredi ve Yurtlar Kurumu Kampüsü'nde 106 metrekarelik mevcut kameriye, Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu tarafından restore edilerek kış bahçesine dönüştürüldü.

        Yaklaşık bir aylık çalışma sonunda yurt müdürlüğüne kazandırılan tesisin açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, kış bahçesini öğrencilere kazandıran Mehmet Bağca'ya teşekkür etti.

        Kentte 8 ilçede Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdu bulunduğunu belirten Ertem, Zara ilçesinin de bu ilçelerden birisi olduğunu ifade ederek, "Yurt kapasitemiz 429, kalan öğrenci sayımız ise 355'tir. Bütün ihalelerimizi yaptık, artık ilçelerimize yavaş yavaş hizmet götürmeye başlayacağız. Federasyon Başkanımız Mehmet Bağca bey bir hayır işinde bulundu. Bu hayrın diğer ilçelere ve başka iş insanlarına da sıçramasını diliyorum." diye konuştu.

        Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanı Bağca'ya plaket verdi.

        Zara Müftüsü Yunus Güleç'in gerçekleştirdiği duanın ardından ilçe protokolünün kurdele kesmesiyle kış bahçesi hizmete açıldı.

        Tören sonrası kış bahçesinde köy odası sohbetleri etkinliği ve Has Zara Gecesi programı düzenlendi, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

        Açılış törenine, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı

        Benzer Haberler

        Sivas'taki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı
        Sivas'taki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı
        Sivas'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
        Sivas'ta silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
        Sivas'ta yanan yayla evi kullanılamaz hale geldi
        Sivas'ta yanan yayla evi kullanılamaz hale geldi
        Sivas'ta şehitler için mevlit programı düzenlendi
        Sivas'ta şehitler için mevlit programı düzenlendi
        Sivasspor'un ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
        Sivasspor'un ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
        Serikspor - Adana Demir Spor maçının ardından
        Serikspor - Adana Demir Spor maçının ardından