        Sivas Haberleri

        Sivas'ta kas ve iskelet sistemi tedavisinde ultrason kullanılmaya başlandı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:38
        
        Sivas Devlet Hastanesinde kas ve iskelet sistemi tedavisinde ultrason kullanımına başlanıldığı bildirildi.

        Sivas Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serkan Polat, yazılı açıklamasında, kas-iskelet sistemi hastalıklarında ultrason kullanımının önemine dikkati çekti.

        Ultrasonun, sadece statik bir görüntüleme yöntemi olmadığını vurgulayan Polat, "MR ya da röntgene kıyasla ultrason, dinamik değerlendirme imkanı sunuyor. Bu sayede muayene veya röntgende fark edemediğimiz bazı durumları, poliklinik ortamında hızlıca tespit edip tedavi sürecine hemen dahil edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ultrasonun yalnızca tanı koymada değil, enjeksiyon uygulamalarında da büyük avantaj sağladığını belirten Polat, şunları kaydetti:

        "Bazı enjeksiyonlarımız birkaç milimetrelik hassasiyet gerektiriyor. Ultrason sayesinde iğnenin gittiği noktayı milimetrik olarak dinamik şekilde görebiliyor, işlemleri daha başarılı ve güvenli biçimde gerçekleştirebiliyoruz. Ultrason hasta konforunu artırıyor ve komplikasyon riskini azaltıyor. Görüntüleme sayesinde enjeksiyon bölgesindeki damar ve sinir yapılarını net bir şekilde görüp, bu yapılara zarar vermeden işlem yapabiliyoruz. Bu da hem hasta için konforlu hem de bizim açımızdan güvenli ve tatmin edici bir tedavi imkanı sağlıyor. Polikliniğimizde de ultrasonu etkin şekilde kullanıyor, hastalarımıza modern ve güvenilir sağlık hizmeti sunuyoruz."

        

