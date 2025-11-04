Sivas'ta öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi

Sivas'ta öğrenciler ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

Necdet Şükriye Selen İlkokulu öğrencileri Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında kermes düzenledi.

Velilerin yardımıyla hazırlanan yiyecekler kermeste satışa sunulurken, elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

Necdet Şükriye Selen İlkokulu Müdürü Fuat Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin vicdani ve dayanışma duygusunu canlı tutan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Ercan, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin büyük desteğiyle gerçekleştirilen kermeste hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Elde edilen geliri Gazzeli mazlum kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz." dedi.