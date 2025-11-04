Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi

        Sivas'ta öğrenciler ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:23 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ta öğrenciler ve ailelerin desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Necdet Şükriye Selen İlkokulu öğrencileri Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında kermes düzenledi.

        Velilerin yardımıyla hazırlanan yiyecekler kermeste satışa sunulurken, elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

        Necdet Şükriye Selen İlkokulu Müdürü Fuat Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin vicdani ve dayanışma duygusunu canlı tutan anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliğe katkı sunanlara teşekkür eden Ercan, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin büyük desteğiyle gerçekleştirilen kermeste hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Elde edilen geliri Gazzeli mazlum kardeşlerimize yardım olarak göndereceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 11 patates türünün yörenin iklimi ve toprağına uyumu araştırılıyor
        Sivas'ta 11 patates türünün yörenin iklimi ve toprağına uyumu araştırılıyor
        Sivas'ta kedi AIDS'ine rastlandı, uzmanı 'kontrol' uyarısı yaptı
        Sivas'ta kedi AIDS'ine rastlandı, uzmanı 'kontrol' uyarısı yaptı
        Sivas'ın turizm vizyonu için yeni yol haritası hazırlanıyor
        Sivas'ın turizm vizyonu için yeni yol haritası hazırlanıyor
        Suşehri'nde çıkan anız yangınında 200 ağaç zarar gördü
        Suşehri'nde çıkan anız yangınında 200 ağaç zarar gördü
        Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Manisa FK maçı hazırlıklarına başladı
        Sivas'ta 3 damarı tıkalı hasta açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu
        Sivas'ta 3 damarı tıkalı hasta açık kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu