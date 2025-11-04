Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Manisa FK maçını final olarak görüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ligin 13. haftasında sahalarında Manisa FK ile oynayacakları maçı final olarak gördüklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:14 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Manisa FK maçını final olarak görüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ligin 13. haftasında sahalarında Manisa FK ile oynayacakları maçı final olarak gördüklerini söyledi.

        Altıparmak, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Kasım Cumartesi günü Manisa FK ile oynayacakları maçın çok önemli olduğunu belirtti.

        Karşılaşmayı kazanmak istedikleri vurgulayan Altıparmak, "Biran önce altlardan çıkıp, kendi yerimiz olan üst takımların arasına katılmamız gerekiyor. Bunun için de Manisa FK maçı final niteliğinde bir maç olacak." dedi.

        Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade eden Altıparmak, devre arasına kadar olan seride kalan maçları kazanmak istediklerini belirtti.

        - "Daha farklı bir Sivasspor olacak"

        Devre arasına kadar mevcut kadroyla devam etmek zorunda olduklarını dile getiren Altıparmak, şunları kaydetti:

        "Elimizdeki kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Gol yollarında fazla pozisyona girip değerlendiremedik ama çok çalışacağız. Çünkü bir sistemden bir sisteme geçmek zor. Oyuncularımız Ümraniyespor maçının büyük bölümünde istediğimiz şeyleri yaptı, biz sadece golü bulamadık. Golü atmış olsaydık oradan belki farklı skorla ayrılırdık ama bu mantaliteyi devam ettireceğiz. Önde oynayan, önde baskı yapan ve devamlı gol arayan bir takım olacağız. Şu ana kadar belki çok az gol attık, az gol yedik ama bundan sonra inşallah daha farklı bir Sivasspor olacak."

        Kırmızı-beyazlı ekibin çok kaliteli bir takım olduğunu ifade eden Altıparmak, puan durumundaki yeri hak etmediklerini söyledi.

        Altıparmak, kötü başladıkları ligi iyi bir şekilde bitireceklerini belirterek, "Önemli olan mantaliteyi oyuncularımıza yerleştirmek. İlk maçımızda bunu iyi yaptılar, inşallah Manisa FK maçında üzerine katarak daha iyisini yapacağız. İnşallah maçı kazanacağız, bu tür takımların maç kazanmaya ihtiyacı var. Maç kazandıkça da yukarıyı yakalayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

        Takımda kart cezalısı ve sakatların olmasının önemli olmadığına değinen Altıparmak, kırmızı-beyazlı ekipte yer alan herkesin ilk 11'de oynayabileceğini dile getirdi.

        Altıparmak, taraftarlardan da takıma sahip çıkmalarını istedi.

        - Antrenman

        Sivasspor, Manisa FK hazırlıklarını da sürdürdü.

        Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı dar alan oyunu ile tamamladı.

        Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Devlet desteğiyle kurduğu işletmesinde günlük 1 ton süt elde ediyor
        Devlet desteğiyle kurduğu işletmesinde günlük 1 ton süt elde ediyor
        Sivas'ta öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Sivas'ta öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Sivas'ta 11 patates türünün yörenin iklimi ve toprağına uyumu araştırılıyor
        Sivas'ta 11 patates türünün yörenin iklimi ve toprağına uyumu araştırılıyor
        Sivas'ta kedi AIDS'ine rastlandı, uzmanı 'kontrol' uyarısı yaptı
        Sivas'ta kedi AIDS'ine rastlandı, uzmanı 'kontrol' uyarısı yaptı
        Sivas'ın turizm vizyonu için yeni yol haritası hazırlanıyor
        Sivas'ın turizm vizyonu için yeni yol haritası hazırlanıyor
        Suşehri'nde çıkan anız yangınında 200 ağaç zarar gördü
        Suşehri'nde çıkan anız yangınında 200 ağaç zarar gördü