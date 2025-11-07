Sivas'ta sonbaharın renkleri hakim oldu

Kızılırmak'ta bulunan göçmen kuşlar ve göç hazırlığındaki ördekler de güzel görseller oluşturdu.

Sivas'ta Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ve tabiat parkı ilan edilen Gökpınar Gölü çevresi sonbaharın renklerine büründü.

