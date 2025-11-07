Sivas'ta sonbaharın renkleri hakim oldu
Sivas'ta Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ve tabiat parkı ilan edilen Gökpınar Gölü çevresi sonbaharın renklerine büründü.
Gürün ilçesinde su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gökpınar Gölü, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırılıyor.
Hafik ilçesinden geçen Kızılırmak'ın çevresinde ise sonbaharda renk cümbüşü oluştu.
Kızılırmak'ta bulunan göçmen kuşlar ve göç hazırlığındaki ördekler de güzel görseller oluşturdu.
