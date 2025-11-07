Habertürk
        Sivas'ta sonbaharın renkleri hakim oldu

        Sivas'ta Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ve tabiat parkı ilan edilen Gökpınar Gölü çevresi sonbaharın renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:38 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:38
        Sivas'ta sonbaharın renkleri hakim oldu
        Sivas'ta Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ve tabiat parkı ilan edilen Gökpınar Gölü çevresi sonbaharın renklerine büründü.

        Gürün ilçesinde su altındaki birbirinden güzel flora ve faunasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Gökpınar Gölü, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırılıyor.

        Hafik ilçesinden geçen Kızılırmak'ın çevresinde ise sonbaharda renk cümbüşü oluştu.

        Kızılırmak'ta bulunan göçmen kuşlar ve göç hazırlığındaki ördekler de güzel görseller oluşturdu.

