Sivas'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza sonrası olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Kangal istikametine seyreden E.Y. yönetimindeki 34 EYP 27 plakalı otomobil de yol kenarında duran 34 FCP 129 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sivas'ta iki tır ile bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

